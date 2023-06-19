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Колесова Ангелина Васильевна

Место рождения

Таллин, Эстонская ССР

Дата рождения

1883

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Колесова Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Колесов Иван Осипович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1915

Сын: Колесов Александр Иванович

Отец ребёнка: Колесов Иван Осипович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Кобыльская Александра Ивановна

Отец ребёнка: Колесов Иван Осипович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1919

Сын: Колесов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Колесов Иван Осипович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесов Иван Осипович

Смерть
1962
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл