Колесова Ангелина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Колесова Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Колесов Иван Осипович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Колесов Александр Иванович
Отец ребёнка: Колесов Иван Осипович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Кобыльская Александра Ивановна
Отец ребёнка: Колесов Иван Осипович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Колесов Иван Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962