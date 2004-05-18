Ковалева (Зубакина) Пелагея Пимоновна
Место рождения
Дата рождения24.09.1933
Дата смерти18.05.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1933
Рождение ребёнка
02.12.1960
Дочь: Порохина Людмила Александровна
Отец ребёнка: Ковалев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
21.01.1964
Дочь: Филиппова Светлана Александровна
Отец ребёнка: Ковалев Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
26.12.1968
Дочь: Новикова Галина Александровна
Отец ребёнка: Ковалев Александр Сергеевич
Смерть
18.05.2004
Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область