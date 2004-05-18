Ковалева (Зубакина) Пелагея Пимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Зубакина) Пелагея Пимоновна

Место рождения

Кабанье, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

24.09.1933

Дата смерти

18.05.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1933

Отец: Зубакин Пимен Иванович

Мать: Зубакина Парасковья Васильевна

Кабанье, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
02.12.1960

Дочь: Порохина Людмила Александровна

Отец ребёнка: Ковалев Александр Сергеевич

Красный Пахарь, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
21.01.1964

Дочь: Филиппова Светлана Александровна

Отец ребёнка: Ковалев Александр Сергеевич

Красный Пахарь, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
26.12.1968

Дочь: Новикова Галина Александровна

Отец ребёнка: Ковалев Александр Сергеевич

Красный Пахарь, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
18.05.2004
Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
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