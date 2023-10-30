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Филиппова (Ковалева) Светлана Александровна
Филиппова (Ковалева) Светлана Александровна
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Место рождения
Красный Пахарь
, Крутинский муниципальный район, Омская область
Дата рождения
21.01.1964
Пол
Женский
Отец
Ковалев Александр Сергеевич
1934 г.р.
Мать
Ковалева (Зубакина) Пелагея Пимоновна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮН
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1964
Отец:
Ковалев Александр Сергеевич
Мать:
Ковалева Пелагея Пимоновна
Красный Пахарь
, Крутинский муниципальный район, Омская область
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