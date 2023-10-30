Филиппова (Ковалева) Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Ковалева) Светлана Александровна

Место рождения

Красный Пахарь, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

21.01.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1964

Отец: Ковалев Александр Сергеевич

Мать: Ковалева Пелагея Пимоновна

Красный Пахарь, Крутинский муниципальный район, Омская область
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