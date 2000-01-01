Вольфф (Wolff) Иоганнес Адам (Joannes Adamus)
Место рожденияНидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения13.03.1687
Дата смерти31.03.1755
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1687
Отец: Вольфф Мартин
Мать: Анна Маргарета
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
13.03.1687
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
17.04.1713
Мать ребёнка: Анна Мария
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Мария
Похороны
31.03.1755
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
31.03.1755
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция