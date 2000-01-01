Вольфф (Wolff) Иоганнес Адам (Joannes Adamus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВольфф (Wolff) Иоганнес Адам (Joannes Adamus)

Вольфф (Wolff) Иоганнес Адам (Joannes Adamus)

avatar

Место рождения

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

13.03.1687

Дата смерти

31.03.1755

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1687

Отец: Вольфф Мартин

Мать: Анна Маргарета

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
13.03.1687
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
17.04.1713

Сын: Вольфф Иоганнес Георг

Мать ребёнка: Анна Мария

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Мария

Похороны
31.03.1755
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
31.03.1755
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close