Анна Маргарета (Anna Margaretha)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1687
Сын: Вольфф Иоганнес Адам
Отец ребёнка: Вольфф Мартин
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вольфф Мартин
Смерть
Неизвестно