Вольфф (Wolff) Мартин (Martinus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольфф (Wolff) Мартин (Martinus)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1687

Сын: Вольфф Иоганнес Адам

Мать ребёнка: Анна Маргарета

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Маргарета

Смерть
Неизвестно
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