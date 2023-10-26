Синица Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1930
Отец: Синица Пётр
Мать: Синица Матрёна
Рождение ребёнка
22.02.1956
Дочь: Фоменко Нина Николаевна
Мать ребёнка: Синица Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
05.07.1962
Сын: Синица Александр Николаевич
Мать ребёнка: Синица Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синица Владимир Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синица Антонина Николаевна
Смерть
Неизвестно