Синица Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синица Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1930

Отец: Синица Пётр

Мать: Синица Матрёна

Рождение ребёнка
22.02.1956

Дочь: Фоменко Нина Николаевна

Мать ребёнка: Синица Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
05.07.1962

Сын: Синица Александр Николаевич

Мать ребёнка: Синица Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синица Владимир Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синица Антонина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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