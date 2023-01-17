Черкашина (Кузяткина) Любовь Витальевна
Место рождения
Дата рождения16.09.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1968
Отец: Кузяткин Виталий
Мать: Кузяткина Валентина
Бракосочетание
23.12.1989
Рождение ребёнка
?.03.1992
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Черкашин Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
05.03.1996
Отец ребёнка: Черкашин Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
30.09.1999
Отец ребёнка: Черкашин Юрий Николаевич