Черкашина (Кузяткина) Любовь Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашина (Кузяткина) Любовь Витальевна

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Место рождения

Малоирменка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

16.09.1968

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1968

Отец: Кузяткин Виталий

Мать: Кузяткина Валентина

Малоирменка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
23.12.1989

Муж: Черкашин Юрий Николаевич

Пролетарский, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.03.1992

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Черкашин Юрий Николаевич

Пролетарский, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.03.1996

Сын: Черкашин Виталий Юрьевич

Отец ребёнка: Черкашин Юрий Николаевич

Пролетарский, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.09.1999

Сын: Черкашин Антон Юрьевич

Отец ребёнка: Черкашин Юрий Николаевич

Пролетарский, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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