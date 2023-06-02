Кулябина (Федотова) Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулябин Александр Леонидович
Отец ребёнка: Кулябин Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулябин Виктор Леонидович
Отец ребёнка: Кулябин Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Леонидовна
Отец ребёнка: Кулябин Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулябин Леонид
Смерть
Неизвестно