Кулябина (Федотова) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулябина (Федотова) Лидия Ивановна

Кулябина (Федотова) Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федотов Иван Васильевич

Мать: Федотова Людмила/Любовь/ Любава Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулябин Александр Леонидович

Отец ребёнка: Кулябин Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулябин Виктор Леонидович

Отец ребёнка: Кулябин Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Леонидовна

Отец ребёнка: Кулябин Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулябин Леонид

Смерть
Неизвестно