Кулябин Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулябин Александр Леонидович
Мать ребёнка: Кулябина Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулябин Виктор Леонидович
Мать ребёнка: Кулябина Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Леонидовна
Мать ребёнка: Кулябина Лидия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулябина Лидия Ивановна
Смерть
Неизвестно