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Карпова Анна Григорьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Карпова
Имя
Анна
Отчество
Григорьевна
Дата исполнения приговора
28 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 127
Источник
Скан
Оригинальная запись
4390. КАРПОВА АННА ГРИГОРЬЕВНА, 39 л., г. Уфы. Главсуд Башкирск. АССР. Ст. ст. 140а, 180 п. «в», лиш. св. 10 л. П. в. з. с. 28/ѴІ—24. 

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