Мусалямов Гимрен
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мусалямов
- Имя
- Гимрен
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 253
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9375. Мусалямов Гимрен, 23 л., Башкирск. АССР, Уфимск. к., Топоринск. в., с. Каштаева В. Т. 1 див. Ст. ст. 6 п. "б", 1 ч. 10, 1 ч. 11, П. В. П., 180 п. "ж" У. К., лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 28 мая 926.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.