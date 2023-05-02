Балакирева Мария Павловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Балакирева
- Имя
- Мария
- Отчество
- Павловна
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13022. БАЛАКИРЕВА, МАРИЯ ПАВЛОВНА, 19 л. Гр. Покровск. у., Лукьяновск. в., д. Арефино; — Н. С. Сущевско-Марьинск. р. Марьинск. отд. г. Москвы. Спекуляц., пр. р. 3 г. условно.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.