Киркин Иван Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киркин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 13 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 168
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5906. КИРКИН ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, Никольск. у., Б.-Захаровск. в., д. Клиснова, Н. С. 11 уч. Никольск. у., Ст. 180 п. «в», пор. пр. 3 г., Исп. 13 апр. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.