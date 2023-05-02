Дружковский Юзеф Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дружковский
- Имя
- Юзеф
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 83
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46583. ДРУЖКОВСКІЙ, ЮЗЕФЪ МАТВѢевъ. Австр.-подд., 24 л., рд. въ Австріи; — Кам.-Подольск. О. С., 1 п. 1 ч. 1465 У., тюр. 4 м. Исп. 2 Іюня 905.
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