Хронцова Марфа Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХронцова Марфа Терентьевна

Хронцова Марфа Терентьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хронцова
Имя
Марфа
Отчество
Терентьевна
Дата исполнения приговора
17 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 379
Источник
Скан
Оригинальная запись
12996. ХРОНЦОВА МАРФА ТЕРЕНТЬЕВНА, 27 л., Смоленск. г., б. Горецк. у., Городищенск. в., д. Литвиновичи. Н. С. 4 уч. б. Горецк. у. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 5 л. и пор пр. 5 л. П. в. з. с. 17/І—24.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close