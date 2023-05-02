Хронцова Марфа Терентьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хронцова
- Имя
- Марфа
- Отчество
- Терентьевна
- Дата исполнения приговора
- 17 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 379
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12996. ХРОНЦОВА МАРФА ТЕРЕНТЬЕВНА, 27 л., Смоленск. г., б. Горецк. у., Городищенск. в., д. Литвиновичи. Н. С. 4 уч. б. Горецк. у. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 5 л. и пор пр. 5 л. П. в. з. с. 17/І—24.
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