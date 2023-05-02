Козлов Сергей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Сергей Андреевич

Козлов Сергей Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козлов
Имя
Сергей
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
29 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 140
Источник
Скан
Оригинальная запись
4872. КОЗЛОВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ, 23 л., Белозерск. у., Надпорожск. в., д. Литвиново. Череповецк. Губсуд. Ст. 180 п. п. «б», «в», лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 29/ѴІІ—24. 

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close