Якубов Юсуп
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Якубов
- Имя
- Юсуп
- Дата исполнения приговора
- 15 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 292
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37192. ЯКУБОВЪ, ЮСУПЪ (АБДРАШИТЪ) (онъ же Айдагуловъ). Сс.-п. Киренск. у., Коченск. в., д. Качержинской, 42 л., рд. въ Мамадышск. у.; — Тюкалин. О. С. (въ 3 р.), 4 п. 134, 135, 149, 152 и 1654 У. и 438 У. о сс., каторж. раб. 2 г. Исп. 15 Марта 905.
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