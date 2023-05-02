Возняк Казимир Томашев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВозняк Казимир Томашев

Возняк Казимир Томашев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Возняк
Имя
Казимир
Отчество
Томашев
Дата исполнения приговора
21 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 55
Источник
Скан
Оригинальная запись
45807. ВОЗНЯКЪ, КАЗИМІРЪ ТОМАШЕВЪ. К. Брезин. у., гм. Лазиско, д. Лумены, 45 л., рд. т. же у. и гм., въ пос. Уяздъ; — С. М. С. 1 окр. Петроков. г., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 21 Мая 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close