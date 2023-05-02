Возняк Казимир Томашев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Возняк
- Имя
- Казимир
- Отчество
- Томашев
- Дата исполнения приговора
- 21 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 55
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45807. ВОЗНЯКЪ, КАЗИМІРЪ ТОМАШЕВЪ. К. Брезин. у., гм. Лазиско, д. Лумены, 45 л., рд. т. же у. и гм., въ пос. Уяздъ; — С. М. С. 1 окр. Петроков. г., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 21 Мая 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.