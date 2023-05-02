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Миронов Василий Миронов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Миронов
Имя
Василий
Отчество
Миронов
Дата исполнения приговора
17 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 228
Источник
Скан
Оригинальная запись
96628. МИРОНОВЪ, ВАСИЛІЙ МИРОновъ, 53 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Буинск. у., Батыревск. в., д. Малыхъ Арабузей; — Симбир. О. С., 12 Мая 911, 152, 152¹, 1 ч. 294 и 1 ч. 296 У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 8972, арест. отд. 4 г. Исп. 17 Іюня 911, счит. ср. съ 24 Сент. 909.

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