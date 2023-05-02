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Шумилов Маркел Тимофеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шумилов
Имя
Маркел
Отчество
Тимофеев
Дата исполнения приговора
15 январь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 532
Источник
Скан
Оригинальная запись
156307. ШУМИЛОВЪ, МАРКЕЛЪ ТИМОфеевъ. К. изъ сс.-посел. Александровск,, на о-вѣ Сахалинѣ окр., 40 л.; — М. С. 10 уч. Владивосток. О. С., 169 М., по сов. съ приг. сего М. С. отъ 30 Нояб. 907 г. (169 М., тюр. 3 м.), тюр. 3 м. Исп. 15 Янв. 908. | 96 163636 1484 У.

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