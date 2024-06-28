Гусева Анна Кириллова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гусева
- Имя
- Анна
- Отчество
- Кириллова
- Дата исполнения приговора
- 28 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 75
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46368. ГУСЕВА, АННА КИРИЛЛОВА. К. Юрьевецк. у., Филисовск. в., д. Романова, 30 л.; — Г. С. г. Нерехты (во 2 р.), 6 п. 13, 3 п. 14, 5 и 8 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Марта 905. | 904 80153 169 М.
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