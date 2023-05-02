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Максимов Павел Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Максимов
Имя
Павел
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
30 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 243
Источник
Скан
Оригинальная запись
8582. МАКСИМОВ ПАВЕЛ МАКСИМОВИЧ, 20 л., Батыревск у., Мало-Яльчиновск. в., д. Ст.-Янашевой. Чувашск. Облсуд. Ст. ст. 113 и 157 ч. 2, лиш. св. 1 г. Исп. 30 июня 923.

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