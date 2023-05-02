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Евсеева Василиса Яковлевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Евсеева
Имя
Василиса
Отчество
Яковлевна
Дата исполнения приговора
03 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 123
Источник
Скан
Оригинальная запись
4291. ЕВСЕЕВА ВАСИЛИСА ЯКОВЛЕВНА, 36 л., Раненбургск. у., Зенкинск. в., с. Голожохова. Н. С. 5 р. Раненбургск. у. Укрыват. прест., лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 3 янв. 923.

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