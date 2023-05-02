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Кузьмина-Дубина Елизавета Андреевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузьмина-Дубина
Имя
Елизавета
Отчество
Андреевна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 211
Источник
Скан
Оригинальная запись
7446. КУЗЬМИНА-ДУБИНА ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА, 26 л., Валдайск. у., Едровск. в., д. Селища. Новгородск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 8 л. Исп. 31 мая 9.23.

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