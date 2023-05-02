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Кремлев Иван Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кремлев
Имя
Иван
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
04 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 200
Источник
Скан
Оригинальная запись
7025. КРЕМЛЕВ ИВАН КУЗЬМИЧ, 18 л., Шенкурск. у., Великониколаевск. в., д. Русановской, Особ. сес. Н. С. Шенкурск. у., Ст. 160 ч. 1, лиш. св. 4 г., Исп. 4 окт. 923.

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