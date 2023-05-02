Волкова Акулина Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волкова
- Имя
- Акулина
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 24 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13885. ВОЛКОВА, АКУЛИНА ИВАНОВНА, 27 л. Гр. Сычевск. у., Мольнинск. в., д. Кривоносино; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Бутырск. отд. г. Москвы. Произв. самог., пр. р. 5 л. Исп. 24 дек. 920.
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