Цельмин Петр Марцев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цельмин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Марцев
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 441
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140962. ЦЕЛЬМИНЪ, ПЕТРЪ МАРЦЕВЪ (онъ же Цельмсъ). К. Вольмарск. у., Буртнекск. в., 29 л.; — Венд.-Валкск. С. М. С. 30 Сент. 909, 170 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 20 Окт. 909.
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