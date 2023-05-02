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Тымыреев Абдул

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тымыреев
Имя
Абдул
Дата исполнения приговора
18 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 255
Источник
Скан
Оригинальная запись
36202. ТЫМЫРЕЕВЪ, АБДУЛЪ (онъ же Темыреевъ). Сс.-каторжн., 35 л., рд. Хасавъ-Юртовск. окр., юрты Хасавъ, въ с. Хамлу; — Читинск. О. С., 2 отд. § І 445 У. о сс., въ одиночн. заключ. на 25 сутокъ и продолж. срока каторж. раб. 10 д. Исп. 18 Марта 905. | 902 27283 1453 У.

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