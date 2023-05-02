Неделин Александр Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Неделин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 26 июль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 157
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5001. Неделин Александр Павлович, 24 л. Гр. Елецк. у., Воронецк, в., д. Казинки; — Доб. Н. С. Елецк. у. Кража, лиш св. 3 г. Исп. 26 июля 919.
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