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Панфилов Гавриил Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Панфилов
Имя
Гавриил
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 194
Источник
Скан
Оригинальная запись
27475. ПАНФИЛОВ, ГАВРИИЛ МИХАЙЛОВИЧ, 18 л. Гр. Златоустовск. у., Михайловск. в. и д.; — Н. С. 7 уч. Златоустовск. у. Самогон., лиш. св. 1 г. Исп. 26 севр. 920.

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