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Подошеин Филипп Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Подошеин
Имя
Филипп
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
24 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 281
Источник
Скан
Оригинальная запись
10384. Подошеин Филипп Михайлович, 23 л., Енисейск. г., Канск. окр., Абанск. р., д. Карай. Н. С. 4 уч. Канск. окр. Ст. 143, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 24 апр. 926.

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