Мамичев Петр Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мамичев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 22 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 246
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8690. МАМИЧЕВ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 25 л., Московск. у., Ашитковск. в. и с. В. Т. 5 стр. корп. Ст. ст. 116, 180 п. «е», лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 22 окт. 923.
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