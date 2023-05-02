Дулашев Степан Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дулашев
- Имя
- Степан
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 29 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 120
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4184. ДУЛАШЕВ СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ, 44 л., Усть-Вымск. у. и в., д. Подгорной. Н. С. 1 уч. Усть-Вымск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 29 марта 923.
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