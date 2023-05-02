Климайтис Титус-Виктор Исидоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Климайтис
- Имя
- Титус-Виктор
- Отчество
- Исидоров
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 146
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83166. КЛИМАЙТИСЪ, ТИТУСЪ-ВИКторъ Исидоровъ, 37 л. К. Владиславов. у., гм. Гришкабуда, д. Верники; — Сувалкск. О. С., 15 Марта 911, 150, 152 и 940 У., тюр. 6 м. Исп. 10 Іюня 911. Сей приг. поглощенъ приг. Вилен. Воен. О. С. отъ 15 Нояб. 910 г. (13, 120, 511 У. и Воин. У., тюр. 1 г. и 4 м.).
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