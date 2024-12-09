Коробков Павел Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коробков
- Имя
- Павел
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 174
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95207. КОРОБКОВЪ, ПАВЕЛЪ СТЕПАновъ, 24 л. К. Бѣлевск. у., Лихвинск. в., д. Шишкиной, рд. въ г. Одессѣ; — М. С. 20 уч. г. Одессы, 10 Іюня 911, 169, 8 п. 170, 1 п. 170¹ и 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 10 Іюня 911. | 908 60522 172 М. (покуш.).
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