Жашко Федор Макарьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жашко
- Имя
- Федор
- Отчество
- Макарьевич
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 132
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4592. ЖАШКО ФЕДОР МАКАРЬЕВИЧ, 19 л., Острогожск. у., Тресоруковск. в., с. Верейки. Воронежск. Губсуд. Ст. ст. 180, 187, 189, 220, 222, лиш. св. 4 г. 2 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 6 окт. 923.
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