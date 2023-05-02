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Жашко Федор Макарьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жашко
Имя
Федор
Отчество
Макарьевич
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 132
Источник
Скан
Оригинальная запись
4592. ЖАШКО ФЕДОР МАКАРЬЕВИЧ, 19 л., Острогожск. у., Тресоруковск. в., с. Верейки. Воронежск. Губсуд. Ст. ст. 180, 187, 189, 220, 222, лиш. св. 4 г. 2 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 6 окт. 923.

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