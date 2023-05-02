Чернобай Никита Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чернобай
- Имя
- Никита
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 19 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 348
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12049. ЧЕРНОБАЙ НИКИТА ГРИГОРЬЕВИЧ, 28 л., Стародубск. у., Вороновск. в., с. Азоровки. Н. С. 5 уч. Стародубск. у. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 11 м. 21 д. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 19/ѴІ—26.
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