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Некрасов Петр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Некрасов
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
02 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 157
Источник
Скан
Оригинальная запись
5016. Некрасов Петр Иванович, 17 л. Гр. Новоторжск. у., Пречисто-Каменск. в., д. Шилово; - Н. С. 2 отд. Невск. р-на г. Петрограда. Кража и хулиганство, лиш. св. 3 г. Исп. 2 авг. 919.

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