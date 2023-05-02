Некрасов Петр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Некрасов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 02 август 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 157
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5016. Некрасов Петр Иванович, 17 л. Гр. Новоторжск. у., Пречисто-Каменск. в., д. Шилово; - Н. С. 2 отд. Невск. р-на г. Петрограда. Кража и хулиганство, лиш. св. 3 г. Исп. 2 авг. 919.
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