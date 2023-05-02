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Лезьев Михаил Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лезьев
Имя
Михаил
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
21 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 227
Источник
Скан
Оригинальная запись
8015. ЛЕЗЬЕВ МИХАИЛ КУЗЬМИЧ, 18 л., Онежск. у., д. Никитинской. Архангельск. Губсуд. Ст. 169 ч. 1, лиш. св. 3 г. Исп. 21 апр. 923.

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