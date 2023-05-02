Кононов Павел Ильин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кононов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Ильин
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 124
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47702. КОНОНОВЪ, ПАВЕЛЪ ИЛЬИНЪ. К. Обоянск. у., Рыбинск. в., д. Лулевки, 38 л.; — М. С. 1 уч. Армавирск. окр., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 31 Марта 905.
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