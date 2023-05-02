Богданов Владимир Мартынов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Мартынов
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45298. БОГДАНОВЪ, ВЛАДИМІРЪ МАРтыновъ. Мщ. г. Себежа., 14 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. Ст. С. М. С., 11 и 169 М., подъ отвѣтств. надз. отца. Исп. 9 Іюня 905.
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