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Абдурахманов Серазетдин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абдурахманов
Имя
Серазетдин
Дата исполнения приговора
26 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 12
Источник
Скан
Оригинальная запись
44648. АБДУРАХМАНОВЪ, СЕРАЗЕТдинъ. К. Иркутск. у., Оекск. в. и с., 18 л.; — Иркутск. О. С., 115, 134, 135, 1680 и 1632 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 г. Исп. 26 Апр. 905.

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