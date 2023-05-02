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Поспелов Федор Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Поспелов
Имя
Федор
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
16 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 224
Источник
Скан
Оригинальная запись
7939. ПОСПЕЛОВ ФЕДОР ПАВЛОВИЧ, 48 л., Можгинск. у , Ново-Герск, в., д. Верх-Кокшанск. Вотск. Облсуд. Ст. 144, лиш. св. 2 г. Исп. 16 авг. 923

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