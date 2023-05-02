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Стрельбин Евдоким Гаврилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Стрельбин
Имя
Евдоким
Отчество
Гаврилов
Дата исполнения приговора
27 январь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 280
Источник
Скан
Оригинальная запись
12003. Стрельбин Евдоким Гаврилов., 35 л., Брянский г., Бежицк. у., Людинковск. в., с. Лутны. Брянск. Г. С. Ст. 109, л. с. 1 г. 27 янв. 927.

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