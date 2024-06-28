Беликова Анна Игнатьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беликова
- Имя
- Анна
- Отчество
- Игнатьева
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45553. БѢЛИКОВА, АННА ИГНАТЬЕВА. К. Бердичев. у., Быстрикск. в., с. Скраглевки, 21 г.; — Бердичев. С. М. С., 7 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 19 Мая 905.
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