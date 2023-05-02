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Никифоров Никандр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никифоров
Имя
Никандр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
23 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 160
Источник
Скан
Оригинальная запись
5106. Никифоров Никандр Васильевич, 17 л. Гр. Новоржевск. у. Заханск. в., с. Кадьнжек;— Н. С. 2 отд. Петергофско-Нарвск. р-на. Укрыв. краден., лиш. св. 6 м. Исп. 23 окт. 919.

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