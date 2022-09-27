Борисов Антон Агафонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисов Антон Агафонов

Борисов Антон Агафонов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Борисов Антон Агафонов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Чукальская вол., сц. Новые Селища (Лисенка)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.