Жданов Василий Зах. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖданов Василий Зах.

Жданов Василий Зах.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Жданов Василий Зах.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Землянский уезд, д. Лыновцы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.