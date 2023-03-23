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Устимович Гавриил

Из справочника
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
ФИО
Устимович Гавриил
Звание/должность
старший унтер-офицер
Место службы
1-й восточно-сибирский стрелковый полк
Причина выбытия и награждения
награжд.знаком отличия Военного Ордена 4 ст.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
26.03.1878
Неизвестно

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